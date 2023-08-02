Ее птицы получили отдельную комнату со специальным ремонтом и телевизором, чтобы смотреть сериалы.

В Великобритании 44-летняя Лесли Герберг выиграла 2 миллиона фунтов стерлингов в Национальной лотереи та потратила часть этих денег, чтобы обустроить своих птиц с комфортом.

Как сообщает Daily Star, женщина, у которой четверо детей, потратила деньги на новый дом и купила огромный телевизор для своих птичек, чтобы они могли смотреть любимые сериалы и передачи.

У птиц теперь есть собственная комната с кондиционером, специальным напольным покрытием, игрушками, растениями и оборудованием, чтобы они могли развлекаться и чувствовать себя как можно ближе к домашней обстановке.

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"Люди могут подумать, что я сумасшедшая, но мои животные — часть моей семьи, поэтому для меня очень важно, чтобы они тоже выиграли. После того как дети выбрали себе комнаты, осталась одна свободная, которую я решила превратить в комнату для попугаев. Я знаю, что это не джунгли Африки, но они счастливы в своей комнате и наслаждаются свободой", — рассказала Лесли.

По ее словам, попугаи обожают смотреть американскую передачу о Дуэйне "Псе" Чепмене и его работе как охотника за головами на Гавайях и в Колорадо.

"Оба попугая обожают смотреть телевизор, и по какой-то непонятной причине их любимым сериалом является именно это шоу, они просто сходят с ума от него. Когда я рассказываю людям, что у меня дома есть комната для попугаев, они думают, что я сошла с ума. Обычно быстрые машины и драгоценности занимают первое место в списке "когда я выиграю в лотерею", но для меня главное — создать для своей семьи лучший и самый счастливый дом, в котором будут и мои попугаи", — пояснила женщина.

Отмечается, что она выиграла в лотерею 2021 года, когда ей было трудно даже оплатить ветеринарный счет за своего первого попугая Биби. Позже он умер. Теперь Лесли надеется создать приют для брошенных животных, таких как Сонни, которого она приняла после смерти его пожилого хозяина.

Интересные случаи с выигрышем в лотерею

В июне житель Мэриленда (США) рассказал, что случайное приобретение двух лотерейных билетов вместо одного привело к тому, что он выиграл приз в размере 50 тысяч долларов.

Житель Мичигана рассказал, что лотерейный билет, принесший ему джекпот в размере 328 тысяч долларов, едва не вылетел из открытого окна его машины.

Ранее парень из американского штата Калифорния выиграл 1 миллион долларов по лотерейному билету, который бабушка подарила ему на 18-летие.

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