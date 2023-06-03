Житель Мэриленда (США) рассказал, что случайная покупка двух лотерейных билетов вместо одного привела к тому, что он выиграл приз в размере 50 тысяч долларов.
Как сообщает UPI, 40-летний мужчина из Белтсвилля рассказал, что покупал лотерейные билеты в магазине 7-Eleven и намеревался купить только один за 20 долларов, но случайно выбрал два.
Ошибка мужчины окупилась, когда купленный билет оказался выигрышным - он принес 50 тысяч долларов. Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.
Курьезные случаи с выигрышем в лотерею
Ранее супруги из Канады думали, что выиграли 100 тысяч долларов в лотерею, но радость пары была преждевременной: срок действия лотерейного билета истек.
А американка выиграла 100 тысяч долларов после того, как случайно решила сыграть в лотерею на своем телефоне во время сложного рабочего дня.
Жительница американского штата Айова выиграла 100 тысяч долларов в лотерею, но пока так и не смогла обналичить свой выигрыш.