Американец выиграл 50 тысяч долларов.

Житель Мэриленда (США) рассказал, что случайная покупка двух лотерейных билетов вместо одного привела к тому, что он выиграл приз в размере 50 тысяч долларов.

Как сообщает UPI, 40-летний мужчина из Белтсвилля рассказал, что покупал лотерейные билеты в магазине 7-Eleven и намеревался купить только один за 20 долларов, но случайно выбрал два.

Ошибка мужчины окупилась, когда купленный билет оказался выигрышным - он принес 50 тысяч долларов. Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.

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Курьезные случаи с выигрышем в лотерею

Ранее супруги из Канады думали, что выиграли 100 тысяч долларов в лотерею, но радость пары была преждевременной: срок действия лотерейного билета истек.

А американка выиграла 100 тысяч долларов после того, как случайно решила сыграть в лотерею на своем телефоне во время сложного рабочего дня.

Жительница американского штата Айова выиграла 100 тысяч долларов в лотерею, но пока так и не смогла обналичить свой выигрыш.

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