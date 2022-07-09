В целом в мире 1,2 миллиарда человек, или каждый шестой житель Земли, находится в уязвимом положении.

По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля, из-за обострившейся войны России в Украине и глобального продовольственного кризиса 323 миллиона людей оказались на грани голода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выступление Борреля на министерской встрече "Группы двадцати" в Индонезии.

"Захватническая война России против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, которые испытывают серьезную нехватку еды, удвоилось с 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня", – сказал он.

Дипломат добавил, что в целом в мире 1,2 миллиарда человек, или каждый шестой житель Земли, находится в уязвимом положении из-за "сочетание роста цен на продукты питания, рост цен на энергоносители и ухудшение финансовых условий".

"Ситуация может ухудшиться. Россия блокирует 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах. Это сознательная попытка использовать продовольствие как оружие войны не только против Украины, но и против наиболее уязвимых стран мира", – добавил Боррель.

Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свое продовольствие морским путем. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече G20 призвал Москву прекратить блокаду экспорта украинского зерна.

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