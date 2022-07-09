По словам западного чиновника, нужно еще подождать, приведет ли встреча G20 к изменениям.

Встреча министров иностранных дел стран G20 показала консенсус по требованию к России об экспорте украинского зерна.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника, который присутствовал на встрече.

"Надеемся, результатом этой встречи станет то, что Россия поймет, насколько распространен консенсус относительно необходимости достичь прогресса в вопросе зерна", – заявил чиновник.

Также он добавил, что призыв G20 имеет ценность, но еще нужно выяснить, приведет ли он к изменениям.

Как сообщал УНИАН, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает непростой, но выполнимой миссией разблокировании экспорта украинского зерна.

Он отметил, что Украина работает над различными возможностями восстановления экспорта зерновых в другие страны.

Согласно данным Украинского клуба аграрного бизнеса, за июнь Украина экспортировала 2,7 млн тонн продукции АПК альтернативными путями - это на 30% больше, чем в мае.

По словам министра АПК Николая Сольского, Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая.

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