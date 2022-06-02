По словам главы государства, будет и миграционный кризис в Европе, потому что люди будут искать спасения от голода.

Продовольственный кризис, который возникнет из-за блокирования украинских портов Россией, приведет к масштабным протестам в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеовыступления на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Он отметил, что среди вызовов по безопасности - это блокада Российской Федерацией украинских портов.

"Из-за этого акта агрессии российского государства мир на пороге продовольственного кризиса. И это не просто какая-то проблема с продовольствием. Это дефицит на рынке. Это катастрофический рост цен на базовые продукты. Это угроза голода для десятков миллионов людей в разных странах", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если этого не предотвратить, то получим проблему политического хаоса в некоторых государствах Африки, Азии, а следовательно, миграционную кризис в Европе, когда люди из стран, страдающих от голода, будут искать спасения.

"Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим на улицах разных европейских городов, почему наш континент оказался в заложниках одного государства (это государство – Россия) и одного человека в Москве, который отдал приказ о морской блокаде Украины", - подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что на такие угрозы страны Европы должны реагировать уже сейчас.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Он призвал мир давить на Россию для остановки агрессии, последствия которой испытает не только Украина.

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