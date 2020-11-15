"Уроды, отпустите!": жесткое задержание мирных людей в минском магазине попало на видео (18+)

На кадрах видно, как людей, лежащих на полу в магазине, бьют дубинками и задерживают.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter