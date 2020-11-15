Задержание сопровождается криками посетителей магазинов / скриншот из видео
В магазине на улице Червякова в Минске днем 15 ноября силовики жестко задерживали мирных людей.
Соответствующее видео прислал читатель TUT.BY.
На кадрах видно, как людей, лежащих на полу в магазине, бьют дубинками и задерживают.
Неравнодушные посетители магазина пытаются остановить силовиков в черном, крича им «Уроды, отпустите!».
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним
Читайте такжеВ Беларуси во время уличных протестов задержаны уже более 500 человек - СМИ (фото)
Гибель белорусского активиста Бондаренко
- 12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".
- В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти активиста Бондаренко.
- Министерство иностранных дел Украины также выступило за наказание убийц белорусского активиста.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram