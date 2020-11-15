Задержание сопровождается криками посетителей магазинов / скриншот из видео

В магазине на улице Червякова в Минске днем 15 ноября силовики жестко задерживали мирных людей.

Соответствующее видео прислал читатель TUT.BY.

На кадрах видно, как людей, лежащих на полу в магазине, бьют дубинками и задерживают.

Неравнодушные посетители магазина пытаются остановить силовиков в черном, крича им «Уроды, отпустите!».

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним

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Протесты в Беларуси: хронология событий

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Денис Прядко