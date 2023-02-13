Друг Путина заявил, что Украине больше не должны помогать США.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Соединенные Штаты не должны помогать стране оружием и деньгами.

В интервью IL Messaggero он сказал, что никогда бы не стал говорить с президентом Украины в качестве премьера. "Потому что мы являемся свидетелями опустошения страны и расправы над ее солдатами и мирными жителями. Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого джентльмена очень и очень негативно", - заявил он.

Берлускони считает, что президенту США Джо Байдену нужно предложить Зеленскому "план Маршалла" на 9 триллионов долларов для восстановления Украины после войны.

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"Однако при одном условии - завтра вы отдадите приказ о прекращении огня. Еще и потому, что с завтрашнего дня мы больше не будем давать вам доллары и больше не будем давать вам оружие. Только такое могло убедить этого джентльмена добиться прекращения огня", - сказал бывший премьер.

В канцелярии действующего премьера Италии, комментируя заявления Берлускони, заявили, что поддержка итальянским правительством Украины тверда и убедительна.

Скандальные заявления Берлускони

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Берлускони, которого называют другом Путина, рассказывал, что "разочарован и опечален" его поведением.

Однако после этого он предлагал Европе "сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь заставить Киев принять требования России". Также он заявял, что российская армия якобы просто должна была заменить правительство Украины "приличными людьми", и называл Путина "человеком мира".

На заявления Берлускони реагировал Владимир Зеленский - он сказал, что политик повторяет нарративы Путина, а также пожелал ему здоровья.

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