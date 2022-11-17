Отмечается, что бывший премьер Италии считает, что он единственный возможный посредник.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет стать посредником между Украиной и Российской Федерацией. Он читает, что может убедить Москву и Киев сесть за стол переговоров до Рождества и закончить войну.

По данным издания Spectator, Берлускони мечтает стать посредником в мирном соглашении между Украиной и РФ. По словам его доверенного лица Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником и напомнил, что экс-премьер Италии "любит красивые жесты".

"И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой", - указал итальянский политик.

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Мирные переговоры с Россией - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что от западных партнеров поступали сигналы о готовности президента РФ Владимира Путина к прямым переговорам. При этом он предложил публичную форму переговоров.

Кроме того, ранее неоднократно говорилось, что переговоры возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины.

В свою очередь спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что "трудно представить" мирные переговоры в открытом формате. Также в Кремле признали, что намерено оставили украиинцев без света и тепла, чтобы склонить у переговорам на условиях РФ.

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