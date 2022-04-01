Недавно там же взорвался склад с боеприпасами.

В российском городе Белгород загорелась нефтебаза.

Информацию об этом подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

"Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже", - написал он.

Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. Позже власти назвали его официальной причиной пренебрежение правилами безопасности.

Как известно, Белгородская область РФ граничит с Харьковской областью Украины.