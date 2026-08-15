Новый Android-процессор установил рекорд в AnTuTu: какие смартфоны его получат

Следующий флагманский процессор Qualcomm появился в раннем тесте AnTuTu и набрал рекордные 4,83 млн баллов.

Главный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился результатами тестов еще не анонсированного чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, на котором будут работать самые лучшие смартфоны на базе Android. Тесты проводились в бенчмарке AnTuTu.

Согласно полученному результату, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro сумел набрать рекордные 4,83 млн баллов. Для сравнения, нынешние Android-флагманы на Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирают от 4 до 4,4 млн баллов, то есть прирост производительности составит около 6%.

Известно, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro выйдет вместе с обычной версией Snapdragon 8 Elite Gen 6. По предварительным данным, оба процессора будут производиться по 2-нм техпроцессу, но пока неизвестно, кто именно займется их выпуском – TSMC или Samsung.

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Оба чипа, согласно предыдущим утечкам, получат процессорные ядра нового поколения Oryon в конфигурации 2+3+3. При этом версии будут различаться графикой: стандартному Snapdragon 8 Elite Gen 6 приписывают Adreno 845 и 12 МБ встроенной графической памяти, тогда как Pro-версия получит более мощный Adreno 850 и 18 МБ памяти.

Первыми смартфонами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro станут Xiaomi 18 Pro, а также его старшая версия 18 Pro Max, которые представят в сентябре. Среди первых устройств с новым чипсетом также упоминаются iQOO 16 и OnePlus 16.

Ранее эксперты составили рейтинг самых быстрых процессоров для смартфонов. В исследование вошли 70 мобильных платформ, выпущенных за последние два с половиной года.

Также эксперты протестировали и выбрали пять лучших бюджетных смартфонов с высокой скоростью работы. Конкуренция между производителями привела к тому, что "бюджетный" смартфон больше не означает "слабый".

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