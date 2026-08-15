Венгрия топит баржи в Дунае, чтобы поднять уровень воды возле единственной в стране АЭС

В Венгрии пытаются не допустить полного отключения атомной электростанции "Пакш".

Из-за сильной жары уровень воды в Дунае снизился. Венгерские власти пытаются поднять уровень воды, чтобы продолжить работу единственной в стране АЭС. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, уровень воды в реке Дунай начал повышаться возле единственной венгерской атомной электростанции "Пакш", поскольку власти решили затопить в воде две баржи, чтобы помочь сохранить работу атомной станции и избежать дорогостоящего полного отключения.

Как отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, уровень воды на насосной установке АЭС уже поднялся на один сантиметр. Рабочие также возводят подводный барьер для замедления течения реки и повышения уровня воды, доступной для охлаждения. В течение суток должно поступить около 5 тыс. метрических тонн камня.

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При этом непрекращающаяся жара высушивает водные пути по всей Европе и создает нагрузку на электросети, а постоянная засуха значительно влияет на речной сток Дуная и препятствует охлаждению реакторов.

Атомная станция "Пакш", которая производит около 40% электроэнергии Венгрии, сейчас вырабатывает 485 мегаватт, что составляет четверть от её мощности – примерно 2 тыс. мегаватт.

Согласно прогнозам, в начале следующей недели уровень воды в Дунае снизится до такого уровня, что потребует отключения одной из двух работающих турбин. Потенциально еще большее падение уровня воды в реке может вынудить отключить всю АЭС.

Полное отключение атомной станции увеличит потребность Венгрии в импорте электроэнергии в вечерние часы и повлечет за собой дополнительные расходы до тех пор, пока реакторы не возобновят работу.

По оценке премьер-министра Мадьяра, месячное содержание станции в автономном режиме обойдётся как минимум в 50 млрд форинтов (159 миллионов долларов) без учёта убытков компаний из-за ограничений энергоснабжения.

Обесводнение Дуная – последние новости

Как сообщал УНИАН, аномальная жара в Европе существенно повлияла на снижение уровня воды в реках, в частности, на Дунае этот уровень достиг исторически низких отметок. В результате страны, использующие воду Дуная для охлаждения своих АЭС, вынуждены останавливать станции.

Из-за постоянного значительного снижения уровня воды в реке Дунай в Румынии полностью остановили работу единственной атомной электростанции в Чернаводе.

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