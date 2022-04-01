Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что не владеет всей военной информацией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород.

Кулеба отметил, что не владеет всей военной информацией, пишет Reuters.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина ждет официального ответа России на предложения Киева, изложенные на мирных переговорах в Турции.

Глава МИД также добавил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.

Уничтожение нефтебазы в Белгороде

Как писал УНИАН, утром 1 апреля в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. На фоне этого жители региона начали массово запасаться топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков попытался успокоить граждан и заверил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что уничтожение нефтебазы в российском Белгороде - работа двух украинских боевых вертолета Ми-24.

По состоянию на 15:00 официальных подтверждений причастности украинских военных к пожару на нефтебазе нет.

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