Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород.
Кулеба отметил, что не владеет всей военной информацией, пишет Reuters.
"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что Украина ждет официального ответа России на предложения Киева, изложенные на мирных переговорах в Турции.
Глава МИД также добавил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.
Уничтожение нефтебазы в Белгороде
Как писал УНИАН, утром 1 апреля в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. На фоне этого жители региона начали массово запасаться топливом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков попытался успокоить граждан и заверил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что уничтожение нефтебазы в российском Белгороде - работа двух украинских боевых вертолета Ми-24.
По состоянию на 15:00 официальных подтверждений причастности украинских военных к пожару на нефтебазе нет.