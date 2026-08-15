Германия рекомендует своим гражданам не ехать в Украину накануне Дня Независимости

Те граждане Германии, которым необходимо приехать в Украину по деловым вопросам, должны тщательно продумать план обеспечения безопасности.

В Германии опасаются, что Россия может усилить атаки на украинские города по случаю Дня Независимости Украины, который отмечается 24 августа. Немцам рекомендуют воздержаться от поездок в Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального министерства иностранных дел Германии.

"В Украине ведутся боевые действия. Российские воздушные удары с применением ракет, крылатых ракет и дронов наносятся почти ежедневно. Пострадать могут все регионы Украины. В связи с Днем Независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать усиление атак на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы) и на гражданские объекты", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что посольство Германии в настоящее время предоставляет лишь ограниченные консульские услуги до получения дальнейших указаний, а Генеральное консульство в Донецке (главный офис находится в Днепре) остается закрытым.

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Немецкие дипломаты советуют своим соотечественникам прислушаться к этому предупреждению.

"Если вам необходимо посетить Украину по неотложным деловым причинам, несмотря на предупреждение о поездках, будьте готовы к значительным рискам и убедитесь, что у вас есть тщательно и профессионально разработанный план безопасности", – говорится в заявлении.

Как отмечают дипломаты, из-за российских атак на Украину возможности для оказания поддержки немецким гражданам очень ограничены.

Отдельно отмечается, что происходят перебои в подаче электроэнергии, тепла, газа и воды. Отключения могут длиться несколько дней, а в некоторых случаях даже несколько недель. Даже в тех частях Украины, которые меньше пострадали от боевых действий, российские атаки на электросеть могут привести к отключениям электроэнергии или аварийным отключениям, иногда всего на короткий срок.

Кроме того, отмечается, что война серьезно нарушила работу всех железнодорожных сообщений, поскольку железнодорожная инфраструктура Украины подвергается ударам российской авиации, направленным на перекрытие маршрутов снабжения.

"Хотя эти повреждения обычно устраняются быстро, значительные задержки в пассажирских железнодорожных перевозках являются обычным явлением. Путешественники должны быть готовы к задержкам, особенно в холодную погоду", – говорится в сообщении.

Дефицит ракет для Patriot

Как сообщал УНИАН, Украина столкнулась с острым дефицитом ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти ракеты крайне необходимы для отражения российских баллистических атак. Летом Россия усилила удары баллистическими ракетами. Эксперты предупреждают о серьезных рисках для инфраструктуры в преддверии зимы.

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