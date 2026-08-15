Черный лес в Кировоградской области превратят в национальный парк, – указ Зеленского

Цель создания парка – сохранение, восстановление и эффективное использование природных комплексов и объектов Среднего Приднепровья.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Кировоградской области национального природного парка "Черный Лес". Об этом говорится в указе главы государства №719/2026 от 11 августа.

В частности, президент постановил создать на территории Кропивницкого района Кировоградской области национальный природный парк "Черный Лес" "с целью сохранения, восстановления и эффективного использования природных комплексов и объектов Среднего Приднепровья, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность".

Какая площадь леса будет включена в национальный парк

В состав территории национального природного парка "Черный Лес", как согласовано в установленном порядке, включено более 13,7 тысяч гектаров земель государственной и коммунальной собственности. В частности, 12 844,5 гектара земель государственной собственности (земли лесохозяйственного назначения) на территории Кропивницкого района Кировоградской области, находящиеся в постоянном пользовании Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины", изымаются у землепользователя и передаются национальному природному парку в постоянное пользование.

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Кроме того, 865,7441 гектара земель коммунальной собственности (земли водного фонда, сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения) на территории Кропивницкого района Кировоградской области, которые включаются в территорию национального природного парка без изъятия у землепользователей, согласно приложению.

Поручение правительству

Президент поручил Кабинету Министров утвердить в шестимесячный срок Положение о национальном природном парке "Черный Лес". Кроме того, правительство должно в течение 2027–2029 годов решить вопрос о предоставлении национальному природному парку "Черный Лес" в постоянное пользование 12 844,5 гектара земель государственной собственности, изымаемых у Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" и т. д.

Также правительство должно предусмотреть в бюджете на 2027 год и последующие годы средства, необходимые для функционирования парка.

Почему в Кировоградской области создают национальный парк

Как указано на сайте Министерства экономики и окружающей среды Украины, Кировоградская область оставалась единственной областью Украины, где не было ни одного национального природного парка, а уровень заповедности территории составлял чуть более 4%. В то же время именно здесь расположены Чернолесский и Чутовский леса – одни из крупнейших широколиственных лесных массивов на южной границе их распространения в Восточной Европе, которые имеют исключительную природоохранную ценность.

Кроме того, создание национального природного парка "Черный Лес" будет способствовать сохранению и восстановлению редких, исчезающих, реликтовых и эндемичных видов растений и животных, охране ценных природных экосистем и геологических объектов, реализации мер по предотвращению изменения климата, а также контролю за распространением чужеродных видов.

Как заявили в Минэкономики, новый парк также открывает дополнительные возможности для развития территориальных общин. Речь идет о создании новых рабочих мест, развитии рекреации и экологического туризма, привлечении финансирования из государственного бюджета, международной технической помощи и реализации местных проектов развития.

Необходимость охраны Чернолесского и Чутовского лесных массивов ученые обосновали еще в 1926 году. Почти через столетие эта идея получила практическое воплощение.

Природный парк "Синевир"

Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке "Синевир" в Закарпатье, известном одноименным живописным озером, объявили войну джипингу ("диким" туристам на внедорожниках). Администрация парка выступает с официальным и категорическим предупреждением о том, что передвижение по территории парка на джипах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах и других внедорожных транспортных средствах строго запрещено.

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