Местные власти стараются обеспечить регион топливом.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгороде, где после предположительного авиаудара произошёл пожар.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путина проинформировали о ситуации. В Белгороде принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Песков уверен, что произошедшее - "безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".

Как писал УНИАН, утром 1 апреля загорелась нефтебаза. На фоне этого жители региона начали массово запасаться топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков попытался успокоить граждан и заверил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине.

"В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учётом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней", - заверил он и добавил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что уничтожение нефтебазы в российском Белгороде - работа двух украинских боевых вертолета Ми-24.

По состоянию на 13:00 официальных подтверждений причастности украинских военных к пожару на нефтебазе нет.

Напомним, за два дня до этого, 30 марта, в Белгородской области взрывались склады с боеприпасами.

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