Ведомство не будет ни подтверждать, ни опровергать информацию об авиаударе.

Министерство обороны не подтверждает информацию об авиаударе по нефтебазе в российской Белгороде и подчеркивает, что Украина не несет ответственность за происшествия в России.

Как сообщает УНИАН, комментируя заявления РФ о том, что Украина причастна к пожарам на нефтебазе в Белгороде спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил:

"Хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все события, происходящие на территории российской федерации", - сказал Мотузяник,

Он также заявил, что не будет ни подтверждать эту информацию, ни опровергать, и добавил, что подобные обвинения звучат не впервые.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород.

Уничтожение нефтебазы в Белгороде

Как писал УНИАН, утром 1 апреля в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. На фоне этого жители региона начали массово запасаться топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков попытался успокоить граждан и заверил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что уничтожение нефтебазы в российском Белгороде - работа двух украинских боевых вертолета Ми-24.

По состоянию на 16:00 не было официальных подтверждений причастности украинских военных к пожару на нефтебазе.

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