Hulu показал трейлер 2 сезона спортивной комедии 'Чэд Пауэрс' с Гленом Пауэллом (видео)

Премьера продолжения популярного сериала запланирована на 3 сентября 2026 года.

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер второго сезона спортивной комедии "Чэд Пауэрс" (Chad Powers).

В центре сюжета сериала – некогда перспективный квотербек Расс Холлидей, чья карьера рушится из-за его проблемного поведения. Тогда он решает вступить в провинциальную команду по американскому футболу в роли талантливого и приветливого Чеда Пауэрса. Но обман порождает еще больше проблем.

Главную роль в проекте исполняет Глен Пауэлл ("Топ Ган: Меверик", "Смерчи", "Кто угодно, кроме тебя", "Наемный убийца", "Бегущий человек", "Наследник").

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Премьера второго сезона хитового сериала запланирована на 3 сентября 2026 года. Он будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

"Чэд Пауэрс" – интересные факты о сериале

Напомним, первый сезон сериала "Чэд Пауэрс" вышел осенью 2025 года.

Создателем сериала выступил исполнитель главной роли в нем Глен Пауэлл.

В настоящее время оценка сериала на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 59% одобрения от критиков и 84% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 53 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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