На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 000 жетонов для военнослужащих.

Вооруженные силы Республики Беларусь закупают 20 000 жетонов, которые используют для опознания убитых.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 000 жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Стоимость закупки оценивается в 10 800 рублей (≈$4370).

В документах сказано, что жетон изготавливается из алюминиевого сплава в виде прямоугольной пластинки с закругленными углами, надписью "ВС Беларуси", а также серией, номером и таблицей групп крови и резус-факторов.

Также сообщается, что такие жетоны выдаются только тем, кто служит по контракту и офицерам запаса. По состоянию на 2019 год в ВС РБ контрактников было около 25% т.е. +- 6 000 человек, а в год на контрактную службу призывают примерно 1000 человек. Если предположить, что эти жетоны предназначаются для контрактников, то получается, что закупают в три раза больше всей численности военнослужащих по контракту в ВС РБ.

При этом не исключается, что это может быть и просто замена старых жетонов на новые и закупка в запас.

Как сообщал УНИАН, Беларусь продолжила на границе с Украиной свои военные учения.

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