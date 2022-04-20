Ранее в Белом доме отвергли возможность визита Байдена в Украину в ближайшее время.

Американский президент Джо Байден, вероятно, не поедет в Киев.

Как пишет CNN, журналисты спросили его об этом в Портсмуте.

"Ответ: я не знаю", - сказал президент США. И добавил, что много раз был в Украине.

"Больше всех - я единственный, кто дважды говорил с Радой", - отметил он, имея в виду свои выступления в украинском парламенте.

Накануне в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется. "У президента нет планов ехать. Позвольте мне просто повторить: мы не будем освещать это здесь или где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто и куда именно из соображений безопасности", - сказала Джен Псаки.

Что этому предшествовало

14 апреля в разговоре с журналистами американский лидер Джо Байден заявил о готовности посетить Украину.

Это произошло после телефонного разговора с Зеленским, когда украинский глава пригласил президента США приехать в Украину и таким образом уменьшить уровень эскалации.

Впоследствии Зеленский еще раз повторил, что визит Байдена в Украину был бы полезным: глава США смог бы увидеть последствия агрессии России "воочию".