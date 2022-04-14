Это будет первый визит Байдена в Украину в статусе президента США.

Американский президент Джо Байден заявил о готовности лично посетить Украину.

Об этом он сказал 14 апреля перед посадкой на борт своего самолета.

На вопрос о возможном визите высокопоставленных чиновников США в Украину Байден отметил, что решение принимается.

На уточнение, готов ли он сам приехать в Украину, тот ответил утвердительно.

Ранее американские СМИ писали об обсуждении администрацией Байдена визита высокопоставленных чиновников США в Украину.

Речь шла о приезде министра обороны США Ллойда Остина или госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Накануне Киев посетили президенты Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Кроме того, в столице побывал и премьер Британии Борис Джонсон. После чего стало известно о поставках нового вооружения по Лондону.

Мировые лидеры едут в Украину, несмотря на боевые действия, чтобы выразить поддержку украинской нации перед лицом российской агрессии.

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