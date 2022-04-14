Американский президент Джо Байден заявил о готовности лично посетить Украину.
Об этом он сказал 14 апреля перед посадкой на борт своего самолета.
На вопрос о возможном визите высокопоставленных чиновников США в Украину Байден отметил, что решение принимается.
На уточнение, готов ли он сам приехать в Украину, тот ответил утвердительно.
Ранее американские СМИ писали об обсуждении администрацией Байдена визита высокопоставленных чиновников США в Украину.
Речь шла о приезде министра обороны США Ллойда Остина или госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
Накануне Киев посетили президенты Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Кроме того, в столице побывал и премьер Британии Борис Джонсон. После чего стало известно о поставках нового вооружения по Лондону.
Мировые лидеры едут в Украину, несмотря на боевые действия, чтобы выразить поддержку украинской нации перед лицом российской агрессии.