Он считает, что визит президента США будет способствовать деэскалации.

В офисе президента рассказали детали телефонного разговора Владимира Зеленского с Президентом США Джозефом Байденом

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Политики обменялись информацией по ситуации с безопасностью и обсудили пути деэскалации. Зеленский заверил, что Украина готова к любому развитию событий.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – сказал он.

Читайте такжеНекоторые страны выводят наблюдателей из Украины-ОБСЕТакже он поблагодарил США и партнеров за поддержку и выразил надежду, что она поможет предотвратить распространение панических настроений среди украинцев.

Зеленский также говорил о важности предоставления действенных гарантий безопасности Украине.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", – отметил он.

Президенты обсудили необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Также лидеры обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.

Президент Украины оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, которое способствует усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", - подчеркнул Президент.

Кроме того, они обсудили повышение финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Также во время разговора Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - сказал он,

Возможность вторжения России

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" в случае наступления.

11 февраля в связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и вслед за Байденом посоветовал американцам вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".