Зеленский отметил, что понимает, что решение его американского коллеги зависит от ситуации в Украине.

Президент Владимир Зеленский считает, что визит президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Украину состоится.

Об этом Зеленский сообщил в интервью CNN, отвечая на вопрос журналиста о вероятном визите Байдена в Киев.

Глава государства отметил, что понимает, что решение его американского коллеги зависит от ситуации безопасности в Украине.

"Его приезд зависит от ситуации с безопасностью..., но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов и потому должен приехать сюда, чтобы увидеть (все собственными глазами)", - подчеркнул Зеленский.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

14 апреля Байден заявил о готовности посетить Украину.

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