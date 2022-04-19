14 апреля в разговоре с журналистами американский лидер Джо Байден заявил о готовности посетить Украину.

Визит президента США Джо Байдена в Украину не планируется.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что "ничего не изменилось" со дня, когда у нее об этом уже спрашивали.

Вашингтон сейчас сосредоточен на предоставлении военной помощи Украине для эффективного отражения врага.

"У президента нет планов ехать. Позвольте мне просто повторить: мы не будем освещать это здесь или где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто и куда именно из соображений безопасности", - добавила Псаки.

Что предшествовало

14 апреля в разговоре с журналистами американский лидер Джо Байден заявил о готовности посетить Украину.

Это произошло после телефонного разговора с Зеленским, когда украинский глава пригласил президента США приехать в Украину и таким образом уменьшить уровень эскалации.

Впоследствии Зеленский еще раз повторил, что визит Байдена в Украину был бы полезным: глава США смог бы увидеть последствия агрессии России "воочию".

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