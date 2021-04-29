Байден также отметил отдельные случаи насилия в отношении чернокожих американцев со стороны полиции.

Американские спецслужбы считают терроризм сторонников превосходства белой расы "самой смертоносной" террористической угрозой для США.

Читайте такжеВ США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девочку (видео)Об этом президент страны Джо Байден заявил во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

Он также призвал законодателей принять закон о реформе полиции к концу следующего месяца в связи с годовщиной убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.

В марте Палата представителей приняла закон, направленный на прекращение таких практик, как удушающие захваты, захват сонной артерии и ордера "без стука". Он также ограничивает так называемый "квалифицированный иммунитет", который защищает офицеров от многих гражданских исков. Однако законопроект, названный в честь Флойда, не получил прогресса в Сенате.

"Нам нужно работать вместе, чтобы прийти к консенсусу, — сказал Байден. — Но давайте сделаем это в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда. Страна поддерживает эту реформу, и Конгресс должен действовать".

Неделю назад суд Миннеаполиса признал виновным бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании Флойда в мае 2020 года стоял на его шее, пока мужчина не умер. После оглашения приговора немало законодателей призвали действовать быстро, чтобы искоренить систематические злоупотребления властью и насилие в отношении чернокожих американцев со стороны полиции.

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Автор: Ирина Погорелая