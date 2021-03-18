Администрация президента США Джо Байдена будет прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТСН.
Псаки утверждает, что РФ не избежит ответственности за свои поступки.
"Наша администрация будет применять другой подход относительно наших отношений с РФ, чем предыдущая администрация. Как сказал президент, безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", - пояснила она.
Также Псаки добавила, что США будут "прямолинейными" с РФ в вопросах, которые вызывают беспокойство.
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Что сказал Байден о Путине
- В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.
- Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.
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