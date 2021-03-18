Джен Псаки утверждает, что РФ не избежит ответственности за свои поступки.

Администрация президента США Джо Байдена будет прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТСН.

Псаки утверждает, что РФ не избежит ответственности за свои поступки.

"Наша администрация будет применять другой подход относительно наших отношений с РФ, чем предыдущая администрация. Как сказал президент, безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", - пояснила она.

Также Псаки добавила, что США будут "прямолинейными" с РФ в вопросах, которые вызывают беспокойство.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

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Автор: Олег Давыгора