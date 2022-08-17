Когда участок очистят, его снова предложат для дипломатических целей. Страны смогут подать заявку для строительства на ней своего объекта.

Австралия прекратила сдавать в аренду земельный участок, на котором Россия собиралась построить свое новое посольство.

Об этом пишет News.com.au.

Это произошло из-за того, что РФ не завершила строительство своего нового диппредставительства достаточно быстро. Теперь у нее есть 20 дней, чтобы освободить участок в Ярралумле неподалеку от парламента.

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также при отсутствии обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", - отмечается в заявлении.

Россия уже имеет посольство в пригороде Канберры Гриффит и планировала перенести его к Ярралумлу. РФ арендовала землю в 2008 году, а в 2011 получила разрешения на выполнение работ и строительство. В NCA добавили, что Россия обещала завершить строительство за три года, но так этого и не сделала.

"Этот квартал является премиальным местом в центре Канберры – недалеко от озера Берли Гриффин и здания австралийского парламента. Незавершенные продолжающиеся работы ухудшают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице", – пояснила исполнительный директор NCA Салли Барнс.

По ее словам, NCA поддерживает политику "используй или потеряешь" и добавила, что Россия не продемонстрировала желание и способность развивать это место".

"Хотя начальные работы начались, квартал, о котором идет речь, уже много лет стоит как строительная площадка с незавершенным строительством", - подчеркнула Барнс.

Когда участок очистят, его снова предложат для дипломатических целей. Другие страны, включая Россию, смогут подать заявку на ее использование.

Как ранее сообщал УНИАН, Австралия активно поддерживает Украину в войне против РФ. Она присоединяется к санкциям против страны-агрессора, а также оказывает военную помощь ВСУ.

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