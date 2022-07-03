Также она присоединится к работе Международного суда в поддержку Украины.

Австралия отменит пошлины на украинские товары и запретит импорт российского золота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Австралии Энтони Албенизи заявил во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга сегодня в Киеве.

"Мы будем также снимать пошлину на украинские товары, и приобщимся к подобной деятельности со стороны других стран. Кроме того, мы будем участвовать в работе Международного суда в поддержку Украины. Мы также будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на путешествия. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность России финансировать свою войну", - сказал Албаниз.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая Совет Европейского союза на год отменил ввозную пошлину на весь украинский экспорт.

Напомним, что на днях Австралия ввела санкции против 16 россиян из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В список попали родственники и близкие друзья президента РФ Владимира Путина.

Также ранее Австралия отправила в Украину четыре бронетранспортера M113AS4, ожидается еще 10.

В целом пакет военной помощи Австралии включает более 285 млн австралийских долларов, машины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и личное снаряжение.

Вас также могут заинтересовать новости: