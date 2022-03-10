Антониу Гутерриш считает ужасной атаку на родильное и детское отделения местной больницы.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить кровопролитие после нанесения российской захватнической армией авиаударов по роддому в Мариуполе.

Об этом Гутерриш сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодняшняя атака на больницу в Мариуполе (9 марта - УНИАН), где расположено родильное и детское отделения, ужасна. Гражданские платят самую высокую цену за войну, которая никоим образом их не касается. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Остановите кровопролитие сейчас", - подчеркнул Гутерриш.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии. В результате удара ранены 17 человек.

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