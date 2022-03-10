Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуждает нападение 9 марта на роддом в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба фонда, информирует "Радио Свобода".

"Я ошеломлена информацией о сегодняшнем нападении на роддом в Мариуполе. По сообщениям, из-за нападения под завалами разрушенных зданий оказались маленькие дети и роженицы... Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру - в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы - за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться. ЮНИСЕФ повторяет свой призыв о немедленном прекращении огня и призывает соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву в отношении защиты детей, а также обеспечить гуманитарным организациям возможность получить безопасный и быстрый доступ к детям, которые нуждаются в помощи", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин М. Рассел.