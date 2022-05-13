Алексей Арестович не верит, что российская экономика сможет обеспечить мобилизацию.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что все уже поняли, что путинская картинка о второй в мире непобедимой армии оказалась фейком.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, реальную боеспособность российской армии показала практика: "Она грозила разгромить всё НАТО, а потом обломалась о две деревни на Сумщине".

Также Арестович уверен, что настоящие проблемы у Путина начнутся ближе к середине-концу лета, когда санкции "догонят" экономику.

"Это попытка с Западом сторговаться – провалится. Начнется нормальное махалово, которое к июлю начнет разогреваться, а июль-август будут ареной очень жестких боев. Вот тогда станет вопрос: сможет ли российская экономика обеспечить мобилизацию; нагрузку, которая связана с мобилизацией; компенсацию санкций. Их ждёт к сентябрю такой же сюрприз, как и с армией. Не может быть здоровой экономика в стране, где всё остальное прогнило. Потому там такие же приписки, такая же лажа и неспособность устоять под реальным стрессом", - пояснил он.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго. Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

8 мая в Белом доме обнародовали новый пакет санкций против РФ. США ввели ограничения против Первого канала, "России 1" и НТВ. Санкции запрещают американским компаниям размещать на них рекламу и предоставлять им оборудование.