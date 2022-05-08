Вашингтон запретил экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров.

В Белом доме обнародовали новый пакет санкций против Российской Федерации.

Как стало известно, США вводят санкции против Первого канала, "России 1" и НТВ. Санкции запрещают американским компаниям размещать на них рекламу и предоставлять им оборудование.

Также ограничения будут предприняты в отношении восьми руководителей "Сбербанка" и еще 27 из "Газпромбанка". В черный список попал Московский индустриальный банк.

США ограничат выдачу виз военным РФ, введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов.

Кроме того, Вашингтон запретил экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров.

Под новые антироссийские санкции США также попали бухгалтерские, рекламные, управленческие и консалтинговые услуги.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго. Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

Впоследствии Правительство Великобритании ввел новые санкции против Российской Федерации. В Лондоне объявили о запрете на экспорт услуг в РФ.