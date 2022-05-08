Также рассматриваются новые варианты помощи Украине.

США из несколько стран Европы планируют ужесточить санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Этот вопрос обсуждала первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман в Париже с коллегами из Британии, Франции, Германии и Италии, говорится на сайте Госдепа.

Отмечается, что политики провели горячую дискуссию относительно вторжения войск РФ в Украину, важности продолжения оказания последней военной помощи и гуманитарной поддержки миллионам украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом.

"Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения России к ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, подниматься вопрос об угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую возникает из-за агрессии РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго. Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

Впоследствии Правительство Великобритании ввел новые санкции против Российской Федерации. В Лондоне объявили о запрете на экспорт услуг в РФ.

Отметим, что президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков быстрого завершения русско-украинской войны.

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