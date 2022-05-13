По его словам, Москва пытается сторговаться и заключить "Минск-3".

Кремль сейчас посылает эмиссаров в европейские страны с попыткой договориться и остановить действия на текущем моменте с сохранением за РФ оккупированных территорий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Повестка звучит примерно так: "Все мы немного погорячились, просим понять и простить". И представитель Эрдогана уже заявил, что Россия хочет заключить новый договор по безопасности не только с Украиной, но и со всем Западом. И вся радостная суета французов, немцев и турок говорит о том, что Россия пытается сторговаться, заключить "Минск-3". На что президент Украины Зеленский сказал, что Макрон ему предложил поступиться суверенитетом Украины, и после этого Путин успокоится", - сказал Арестович.

Но планам Москвы не суждено сбыться.

"Будем мочить, пока не замочим и не прогоним", - резюмировал Арестович.

Напомним, экс-командир полка "Азов", который сейчас защищает Мариуполь, Максим Жорин отметил, что полномасштабная война России против Украины закончится только после победы ВСУ на поле боя.

Напомним, министр обороны Алексей Резников предупредил, что нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Украина входит в новую фазу войны, которая будет долговременной.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в ожидании вооруженной помощи на нашу страну ожидает несколько чрезвычайно сложных недель или даже месяцев.

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