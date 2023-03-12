Пекин ожидает развития в войне против Украины, чтобы принять решение о военной поддержке Российской Федерации. Для Китая важным моментом "является выживание путинизма в России, потому что это выгодная им политическая договоренность".
"Если россиянам удастся сохранить свои территориальные достижения, а продолжительная война истощит ресурсы Запада, китайцы могут считать, что стоит рискнуть и помочь Путину. Однако, если они считают, что Россия проиграет и быстро проигрывает, что угрожает авторитарному правлению в России, они могут призвать Путина списать убытки", – рассказал аналитик Центра восточных исследований Михаил Богуш в интервью польскому PAP.
При этом он отметил, что официальный Пекин будет поддерживать Москву до тех пор, пока существует выгодная политическая договоренность.
"Обе стороны считают, что альтернативы их альянсу нет, а наибольшей угрозой они считают Запад. Коммунистические власти КНР не осудили российскую агрессию против Украины и выступают против санкций, введенных против Москвы. Развитие событий на поле боя будет иметь решающее значение, поэтому скорая и решительная победа Украина была бы столь важна", - объяснил Богуш.
По его словам, Китай может отказаться от идеи поставлять оружие России из-за опасений попасть "в неудачную авантюру", ведь в случае проигрыша Москвы на Пекин обрушаться западные санкции. Кроме того, эксперт рассказал, что на сегодняшний день нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, но в страну поступает большое количество товаров двойного назначения.
Сотрудничество Китая и России - что известно
Относительно недавно в СМИ появилась информация что Китай намерен поставлять России летальное вооружение для войны против Украины. В связи с этим Вашингтон и Брюссель предупредили Пекин о последствиях, в ответ на что в МИД Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции".
По мнению директора Нацразведки США Аврил Хейнс, официальный Пекин может помогать Москве, чтобы ослабить Вашингтон.
В свою очередь журналисты CNN сообщили, что китайские оборонные компании авиационного сектора продолжают сотрудничать с Россией.