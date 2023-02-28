Это покажет лживость заявлений КНР о нейтралитете в войне.

Передача оружия из Китая России имела бы трагические последствия для украинского народа. Такой шаг одновременно стал бы имиджевым ударом для Поднебесной и показал лживость предыдущих заявлений Пекина о нейтральной позиции в войне.

Как передает "Укринформ", соответствующее заявление сделал спикер Госдепартамент США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне. Он сказал: "Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасными и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины".

По словам Прайса, это также стало бы "очень четким сигналом для стран во всем мире о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне". Китайцам пришлось бы отвечать, почему при такой позиции они предоставляют летальную военную помощь агрессору. Как сообщил спикер Госдепартамента США, разные страны уже ставят вопросы, зачем Пекин поддерживает Москву политически, дипломатически и политически, а также на уровне риторики.

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"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, заявляющая о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", — подытожил Прайс.

Военная помощь России от Китая: последняя информация

Как сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс, Пекин рассматривает возможность предоставления РФ оружия для его применения в Украине. Однако окончательное решение пока не принято.

Издание NBC News со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что Китай может отправить России артиллерию и боеприпасы. Ранее также поступала информация от СМИ о поставках ста дронов ZT-180.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, он не видит признаков, что идет обсуждение поставок оружия.

Президент США Джо Байден предупредил КНР о жестких санкциях, если Пекин "переступит черту" и отправит оружие Москве.

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