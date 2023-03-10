Пекин может использовать торговые каналы для передачи оружия Кремлю.

Китайские оборонные компании авиационного сектора продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на войну в Украине.

Об этом сообщают журналисты CNN, которые проанализировали соответствующие таможенные документы.

Оказалось, что к ноябрю 2022 года, пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies присылал России детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля". Эта компания уже много лет сотрудничает с российским авиационным заводом в Улан-Удэ. В то же время российское предприятие также присылало свои детали в Пекин.

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Согласно документам, большинство китайских деталей предназначались для многоцелевых вертолетов Ми-171Е, используемых для транспортировки, поиска и спасения.

Еще три поставки из Китая были предназначены для обслуживания военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, который может быть оснащен вооружением и использовался в военной агрессии России против Украины.

По оценке экспертов, китайские детали являются достаточно базовым оборудованием, и не свидетельствуют о помощи Пекани армии агрессора в войне против Украины. Однако, после полномасштабного вторжения связи между Китаем и Россией не только не ослабли из-за санкций, а даже усилились. Российско-китайские торговые сети могут стать каналом для поставки оружия, если Пекин все же решит помочь Кремлю.

По словам экспертов, Китай скептически относится к санкциям Запада против торговли с РФ. Так, Poly Technologies, которая подчиняется государственной China Poly Group, находится под санкциями США с 2013 года из-за поставок ракет в Иран, Северную Корею и Сирию.

Сотрудничество Китая и России

Последние несколько недель ходят слухи, что Китай собирается поставлять в Россию летальное вооружение для войны в Украине. США и ЕС уже предупредили Пекин о последствиях таких действий. Китаю это не понравилось. В МИД страны заявили, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" в этом вопросе.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что Китай может помогать России, чтобы ослабить позицию Штатов на мировой арене.

В то же время японское издание Nikkei Asia убеждено, что Китай считает Россию будущим победителем в этой войне.

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