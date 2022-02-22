Дипломатов США эвакуировали во Львов из соображений безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил слухи прессы о временном отъезде американских дипломатов из Львова из соображений безопасности.

Об этом он написал в Twitter.

"Наши коллеги, которые недавно переехали во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и для предоставления экстренных консульских услуг", – отметил Блинкен.

В опубликованном на сайте Госдепа сообщении говорится о том, что временный отъезд дипломатов никоим образом не подрывает поддержку и приверженность США Украины.

США настоятельно рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Украину из-за высокого риска проведения россиянами военных операций, что могут серьезно ограничить коммерческие авиаперевозки.

Россия сосредоточила почти 200 тысяч военных на границе с Украиной, в том числе под предлогом "союзных" учений в Беларуси.

Часть регулярной армии Кремль официально ввел в ночь на 22 февраля на территории ОРДЛО якобы ради "обеспечения мира" после признания Путиным своих марионеток "ЛДНР".

На фоне растущей угрозы полномасштабного наступления России многие страны эвакуировали свои посольства во Львов, ближе к границе ЕС. В то же время ряд авиакомпаний приостановили рейсы в связи с риском боевых действий.

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