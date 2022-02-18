Львов готов принимать беженцев из других областей в случае полномасштабного наступления России.

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что в случае полномасштабных боевых действий не против размещения украинского руководства в ратуше, где работает он сам.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

В то же время городской голова отметил, что сам из ратуши выезжать не планирует.

"Из ратуши я не собираюсь пока никуда выезжать, но, если надо будет половину ратуши отдать под административные государственные здания, мы готовы... Я готов отдать всем, кто будет в этом нуждаться", - сказал Садовый.

По его словам, сейчас все главы местных администраций обсуждают возможность принятия беженцев, если Россия будет наступать на Украину.

"К примеру, мы имеем во Львове ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс (для поселения) во Львове является большим. Но, если посмотреть на ресурс западной Украины, то я бы сказал, что это миллионы людей, которых мы можем принять. Мы понимаем, что это наш долг, и мы над этим сегодня работаем", - ответил Садовый.

Как сообщал УНИАН, диппредставительства ряда стран мира объявили о переезде из столицы во Львов, в частности американское посольство во главе с временно поверенной в делах США Кристиной Квин.

Угроза наступления России

Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению.

Под давлением развертывания боевых действий Кремль выдвинул США и НАТО "гарантии безопасности" о нерасширении Альянса, пытаясь юридически обязать стороны гарантировать России невступление Украины в НАТО.

После серии провальных переговоров с Западом Москва перешла к открытым угрозам. МИД РФ пригрозил США и Украине применением "военно-технических" мер из-за нежелания договариваться.

Впрочем, 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе войск, сосредоточенных возле Украины, к местам постоянной дислокации. Но данные спутников и разведок это не подтверждают.

Пентагон вечером, 17 февраля, констатировал наращивание Россией наступательных позиций. По словам главы МО США Ллойда Остина, россияне перебрасывают войска, авиацию и пополняют запасы крови: "Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и идти домой".

По мнению западных журналистов, Кремль нарочно пошел на маневр притворного отступления, чтобы озадачить США и НАТО.

Среди вероятных сценариев дальнейшего обострения – провокации, в том числе химические атаки против мирного населения.

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