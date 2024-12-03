Украинская разведка обнародовала новые детали относительно ситуации в Сирии.

Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил - захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения в Хомс. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России несут значительные потери, бегут с позиций, оставляют вооружение и технику - отступление носит хаотичный характер.

Согласно данным разведки, в город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабо-российских переводчиков.

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"Очевидно, для нужд офицеров ВС РФ, которые пытаются привести в чувство войска Башара Асада", - отмечает ГУР.

Также сообщается, что плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены.

"На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" - ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса", - информирует разведка.

Ситуация в Сирии

Как сообщал УНИАН, по мнению военного аналитика Ивана Ступака, чем сильнее РФ будет цепляться за то, что происходит в Сирии, тем лучше будет для Украины.

К примеру, по его объяснению, если россияне заберут свою авиацию для защиты в Сирии, то будет меньше прилетать КАБов по Харькову, Сумах, других территориях и позициях ВСУ.

Как известно, обострение ситуации в Сирии началось в конце прошлого месяца. Повстанцы выступили против действующего режима президента Башара Асада, который превратил страну в полигон, в частности для российского и иранского режимов.

В ходе начавшегося внезапного наступления антиправительственные силы захватили по меньшей мере 15 населенных пунктов и дошли до Алеппо - второго по величине города страны.

30 ноября в правительстве Сирии заявили, что армия "временно" оставила Алеппо, объяснив это необходимостью подготовиться к контрнаступлению. Сообщалось, что в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе армия потеряла десятки солдат.

Украинская разведка информировала, что оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

В ГУР сообщили, что военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

В связи с беспорядками Дамаск аврально начали покидать российские военные и дипломаты. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники.

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