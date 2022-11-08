Ранее у политика подозревали коронавирус, однако диагноз не подтвердился.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили болен туберкулезом.

Об этом заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает Грузия Онлайн.

"Из Германии пришли ответы, у Миши установлена деменция и туберкулез. Даже Миша пока об этом не знает, впервые говорю общественности", - заявил Хачапуридзе.

Видео дня

Напомним, что экс-президент проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед". В последние дни у него отмечалась высокая температура, однако установить причины не удалось. Предполагалось, что у него коронавирус, однако тесты опровергли данное предположение.

Михеил Саакашвили в Грузии

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили называл выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя - политическим заключенным.

Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку, а 19 ноября согласился ее прекратить. Саакашвили утверждал, что во время пребывания под стражей его пытали. После длительной голодовки задержанный находился в тяжелом состоянии, и из-за этого его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В конце декабря Саакашвили снова перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

В феврале этого года Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении во время заключения в Грузии. А 30 июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что тот намерен уйти из политики.

Вас также могут заинтересовать новости: