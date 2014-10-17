Путин и Меркель более двух часов обсуждали реализацию Минских договоренностей

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ход реализации Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Украине, по-прежнему есть "серьезные расхождения" во взглядах на происходящее на Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает российское агенство РИА Новости.

"В ходе продолжительной (около 2,5 часа) и детальной беседы Путин и Меркель провели весьма подробную сверку часов по ходу реализации Минских договоренностей. Было акцентировано первоочередное значение завершения процесса разведения противоборствующих сторон на юго-востоке Украины", — заявил он.

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"По-прежнему продолжаются серьезные расхождения во взглядах на генезис конфликта, а также на первопричины происходящего там в настоящее время", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Путин и Меркель также затронули тему мониторинга режима прекращения огня и "в нюансах обсудили газовое досье".