Керри призвал Лаврова выполнить все пункты Минских договоренностей

Как передает Радио «Свобода», об этом Керри заявил 14 октября в Париже после встречи с Лавровым.

Среди прочего, Керри отметил, что должны прекратиться обстрелы Донецкого аэропорта и в других местах на востоке Украины, иностранные войска и техника должны быть выведены из Украины, все заложники должны быть освобождены.

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При этом госсекретарь США особо напомнил об украинской летчице Надежде Савченко, которая находится за решеткой в России.

Кроме того, Керри напомнил, что должен быть также восстановлен контроль Украины на границе с Россией.

Как сказал Керри, некоторые из этих пунктов Россия уже начала выполнять. В частности, по его словам, Россия выводит свои войска из Украины, но она еще должна вывести тяжелое вооружение.

Он напомнил Лаврову, что только выполнение этих обязательств может привести к снятию с России части введенных против нее санкций.

Кроме того, глава Госдепартамента обратил внимание, что на Донбассе единственным легитимным волеизъявлением будут выборы в Верховную Раду 26 октября и местные выборы 7 декабря. Любые попытки провести, как он сказал, «референдумы» сепаратистов в ноябре будут противоречить Минским договоренностям и не будут признанными в мире, предупредил Керри, скорее всего, имея в виду планируемые террористами на 9 ноября «выборы» в свои собственные «органы власти».

На Западе, в частности, в США, уже многократно обращали внимание, что Украина в значительной мере выполняет Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, но их не выполняет Россия, и призвали Москву выполнить свои обязательства по этим договоренностям.