Керри призвал Лаврова выполнить все пункты Минских договоренностей
Государственный секретарь США Джон Керри призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова выполнить все 12 пунктов Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.
Как передает Радио «Свобода», об этом Керри заявил 14 октября в Париже после встречи с Лавровым.
Среди прочего, Керри отметил, что должны прекратиться обстрелы Донецкого аэропорта и в других местах на востоке Украины, иностранные войска и техника должны быть выведены из Украины, все заложники должны быть освобождены.
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При этом госсекретарь США особо напомнил об украинской летчице Надежде Савченко, которая находится за решеткой в России.
Кроме того, Керри напомнил, что должен быть также восстановлен контроль Украины на границе с Россией.
Как сказал Керри, некоторые из этих пунктов Россия уже начала выполнять. В частности, по его словам, Россия выводит свои войска из Украины, но она еще должна вывести тяжелое вооружение.
Он напомнил Лаврову, что только выполнение этих обязательств может привести к снятию с России части введенных против нее санкций.
Кроме того, глава Госдепартамента обратил внимание, что на Донбассе единственным легитимным волеизъявлением будут выборы в Верховную Раду 26 октября и местные выборы 7 декабря. Любые попытки провести, как он сказал, «референдумы» сепаратистов в ноябре будут противоречить Минским договоренностям и не будут признанными в мире, предупредил Керри, скорее всего, имея в виду планируемые террористами на 9 ноября «выборы» в свои собственные «органы власти».
На Западе, в частности, в США, уже многократно обращали внимание, что Украина в значительной мере выполняет Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, но их не выполняет Россия, и призвали Москву выполнить свои обязательства по этим договоренностям.