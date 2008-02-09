Премьер Польши: Россия действительно хочет улучшать отношения

Председатель Совета Министров Польши Дональд ТУСК называет позитивными свои встречи с президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, премьер-министром Виктором ЗУБКОВЫМ и вице-премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, состоявшиеся в рамках его рабочего визита в Москву 8 февраля. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам визита.

Как передает корреспондент УНИАН, Д.ТУСК отмечает, что разговор с тремя российскими политиками показали, что заверение со стороны российских властей о готовности улучшения российско-польских отношений не является пустыми декларациями.

Польский премьер также отметил, что российские политики выразили готовность переговоров на все, в том числе, тяжелые темы. «В некоторых делах достигнуто значительный прогресс, например по делу понимания польской позиции относительно доступа к нефти из трубопровода «Дружба» нефтеперерабатывающему заводу в Можейках, торговый обмен, внедрение безвизового движения с Калининградской областью», - отметил Д.ТУСК.

По сообщению пресс-службы польского премьер-министра, Д.ТУСК во время разговора о размещении в Польше элементов антиракетного щита услышал от В.ПУТИНА признания, что «невзирая на нежелание России на установление таких элементов в Польше, последняя имеет автономное право решать такие вопросы, поскольку «есть пространство, чтобы разогнать напряжение в этой проблеме».

В своих выступлениях в Кремле президент России и премьер Польши подчеркнули роль взаимного доверия в отношениях двух государств.

В свою очередь В. ПУТИН, вспоминая свой первый визит в Польшу в 2002 году, отметил, что «Польша для России является одним из важнейших экономических партнеров в Европе. Проблемы же в российско-польских отношениях не возникали из антипольского отношения россиян к полякам, отмечает пресс-служба.