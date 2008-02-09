Молдавия не откажется ради ЕС ни от языка, ни от коммунизма

Президент Молдавии Владимир Воронин против переименования молдавского языка в румынский и отказа от коммунистического прошлого ради облегчения интеграции в Евросоюз.

На конференции по безопасности в Мюнхене, участвуя в дискуссии о будущем страны в составе ЕС, Воронин дал решительную отповедь представителю Румынии, высказавшему мнение, что признание Молдавией своего языка румынским и дистанцирование от коммунистического прошлого существенного облегчит ей путь в ЕС.

"Я благодарен вам за ваш вопрос и в миллионный раз отвечаю и готов в миллиардный раз повторить, что название государственного языка - дело исключительно народа этой страны", - цитирует его РИА "Новости".

Он напомнил, что в ходе референдума по языку от 1 октября 2004 года 84% населения выступили за сохранение исторического названия своего языка - молдавский. Воронин также подчеркнул, что через год Молдавии исполняется 650 лет, в то время как Румыния существует всего 170. Поэтому бесполезно спорить "что было раньше: курица или яйцо", сказал президент.

Он признал, что румынский и молдавский языки абсолютно идентичны, но каждая из стран вольна его называть так, как считает нужным. "Мы жили с молдавским языком и будем с ним жить дальше", - подчеркнул Воронин.

На второй вопрос о влиянии коммунистического прошлого на возможность вступления Молдавии в Евросоюз президент Молдавии, являющийся лидером компартии страны, сказал, "что это влияние самое положительное".

Воронин отметил, что в советском прошлом его страны были не только негативные явления, но и много хорошего. "Мы используем этот позитивный опыт. Нельзя предавать свое прошлое, свою историю, своих родителей... - подчеркнул он. - Без понимания и сохранения прошлого у страны не может быть будущего.

Он согласился со своими оппонентами, что у Молдавии остались нерешенные проблемы с Россией. "Их знает Россия, знаем мы, знают другие, - сказал президент. - Давайте все вместе решать эти проблемы, в том числе приднестровскую". После решения приднестровской проблемы, по мнению молдавского президента, "Молдавия будет развиваться прогрессивно и станет равной среди равных в большой европейской семье", - считает Владимир Воронин.

Он также опроверг мнение, будто Молдавия очень бедная страна. "Это смотря, как понимать бедность: невозможность оплатить еду и жилье или купить себе дворец и роскошную машину". В Молдавии самые богатые в Европе земли, просто страна еще не имела возможности как следует ими заняться. "Никакие мы не бедные, просто еще не развернулись до конца, мы очень даже богатые", - сказал глава молдавского государства.