Шаттл Atlantis успешно пристыковался на день рождения к командиру МКС

Американский шаттл Atlantis успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Он доставил на МКС европейскую лабораторию Columbus стоимостью около 1,38 млрд евро, которая, как изначально планировалось, должна была поступить в распоряжение экипажа станции еще в 1992 г., передает Associated Press.

Астронавты, прибывшие на Atlantis, пробудут на МКС около недели. За это время они перенесут лабораторию на станцию и частично ее установят.

Сегодня же первая женщина - командир МКС, астронавт НАСА Пегги Уитсон отмечает на орбите день рождения. Теперь ее могут поздравить не только участники постоянной экспедиции - Юрий Маленченко и Даниел Тани, но и целый экипаж астронавтов шаттла в количестве семи человек.

Пегги Уитсон родилась 9 февраля 1960 года. Замужем. Любит заниматься на силовых тренажерах, кататься на велосипеде и водных лыжах, а также играть в баскетбол. С 1981 по 1985 год Пегги работала в аспирантуре на кафедре биохимии в Университете Райс, Хьюстон (Техас). В 1988-1993 работала для НАСА в области биохимии. В 1995-1996-м - сопредседатель российско-американской рабочей группы по научной программе. В свой предыдущий полет в 2002 г. Пегги Уитсон провела в космосе 184 дня 22 часа.