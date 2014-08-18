Южная Корея и США начали военные учения

"Они призваны проверить и улучшить совместную обороноспособность союзников против Северной Кореи", - сообщило министерство обороны РК, передает ИТАР-ТАСС.

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Для участия в маневрах, во время которых широко применяется компьютерное моделирование, привлечены 50 тыс. южнокорейских и 30 тыс. американских военнослужащих, включая 3 тыс. военных, переброшенных в Южную Корею с континентальной части США и их военных баз за рубежом.

В ходе учений, по словам минобороны РК, будут проигрываться различные варианты отражения возможных военных провокаций со стороны КНДР. В этом году их отличительной особенностью впервые станет отработка специального плана союзников по противодействию ядерным угрозам Пхеньяна и его обещаниям применить против Южной Кореи и США оружие массового поражения.