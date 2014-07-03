КНДР продолжит осуществлять пуски тактических баллистических ракет – СМИ
Северная Корея намерена продолжить осуществлять пуски тактических баллистических ракет, несмотря на призывы международного сообщества сократить программу вооружения, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление корейской народной армии (КНА).
Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на представителей военного командования своей страны сообщило, что КНДР осуществила очередные пуски двух ракет с восточного побережья полуострова в направлении Японского моря.
Читайте такжеКНДР вновь произвела пуски ракет малой дальности в сторону Японского моря - СМИ
Это испытание стало третьим по счету за последнюю неделю. В минувшее воскресенье КНДР также осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в районе Вонсана в сторону Японского моря. За несколько дней до этого КНДР запустила в Японское море три ракеты малой дальности, сообщает РИА Новости.
“(Северная Корея) продолжит учения по запуску высокоточных тактических баллистических ракет”, - заявил пресс-секретарь стратегических сил КНА, назвав их “легитимным проявлением” суверенитета страны.