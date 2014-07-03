КНДР продолжит осуществлять пуски тактических баллистических ракет – СМИ

Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на представителей военного командования своей страны сообщило, что КНДР осуществила очередные пуски двух ракет с восточного побережья полуострова в направлении Японского моря.

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Это испытание стало третьим по счету за последнюю неделю. В минувшее воскресенье КНДР также осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в районе Вонсана в сторону Японского моря. За несколько дней до этого КНДР запустила в Японское море три ракеты малой дальности, сообщает РИА Новости.

“(Северная Корея) продолжит учения по запуску высокоточных тактических баллистических ракет”, - заявил пресс-секретарь стратегических сил КНА, назвав их “легитимным проявлением” суверенитета страны.