Армия США разработала теорию ”постоянного конфликта”

Армия США разработала руководство по ведению операций в условиях "постоянного конфликта". Такая формулировка подразумевает, что американцам придется действовать среди мирных жителей в странах, где общественные институты неустойчивы, а поддержка местного населения жизненно необходима, сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Times.

В руководстве говорится, что поддержание стабильности и работа с населением теперь имеют такое же значение для армии, как наступательные и оборонительные операции. "Победы в сражениях важны, но сами по себе недостаточны", - пишут авторы документа.

По словам генерала Уильяма Колдуэлла (William Caldwell), новое руководство станет основой для действий вооруженных сил в ближайшие 10-15 лет. Его положения будут использоваться на этапах подготовки, планирования и непосредственного осуществления операций.

Руководство разработано с учетом опыта военных операций в Ираке и Афганистане, где американская армия вынуждена заниматься восстановлением инфраструктуры и обеспечением безопасности местного населения. Перед вторжением в Ирак американское командование не придавало первостепенного значения вопросам стабилизации обстановки в стране после окончания активных боевых действий, считая, что этим займутся новые иракские власти и подконтрольные им службы безопасности.

Новое руководство по ведению операций планируется опубликовать 28 февраля. Пока американские военные провели только предварительную презентацию этого документа членам Конгресса.