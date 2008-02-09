Армия США разработала теорию ”постоянного конфликта”

12:41, 09 февраля 2008
Мир
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Победы важны, но сами по себе недостаточны

Армия США разработала руководство по ведению операций в условиях "постоянного конфликта". Такая формулировка подразумевает, что американцам придется действовать среди мирных жителей в странах, где общественные институты неустойчивы, а поддержка местного населения жизненно необходима, сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Times.

В руководстве говорится, что поддержание стабильности и работа с населением теперь имеют такое же значение для армии, как наступательные и оборонительные операции. "Победы в сражениях важны, но сами по себе недостаточны", - пишут авторы документа.

По словам генерала Уильяма Колдуэлла (William Caldwell), новое руководство станет основой для действий вооруженных сил в ближайшие 10-15 лет. Его положения будут использоваться на этапах подготовки, планирования и непосредственного осуществления операций.

Руководство разработано с учетом опыта военных операций в Ираке и Афганистане, где американская армия вынуждена заниматься восстановлением инфраструктуры и обеспечением безопасности местного населения. Перед вторжением в Ирак американское командование не придавало первостепенного значения вопросам стабилизации обстановки в стране после окончания активных боевых действий, считая, что этим займутся новые иракские власти и подконтрольные им службы безопасности.

Новое руководство по ведению операций планируется опубликовать 28 февраля. Пока американские военные провели только предварительную презентацию этого документа членам Конгресса.

 

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