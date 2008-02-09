Кандидат в президенты США за вступление Грузии и Украины в НАТО (фото, справка)

Кандидат в президенты США от республиканцев, сенатор Джон МАККЕЙН распространил программное заявление, в котором призвал установить новый глобальный порядок, помочь Грузии и Украине вступить в НАТО, признать независимость Косово, а также учредить глобальную Лигу демократий во главе с государствами НАТО для защиты и продвижения приниципов демократии в мировом масштабе.

Как сообщает NEWSru, заявление Дж.МАККЕЙНА распространено в Вашингтоне с пометкой о том, что оно сделано "вместо его ежегодной речи на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он принимал участие на протяжении многих лет".

"Сегодня нам необходимо возрождение НАТО, ренессанс трансатлантических взаимоотношений для расширения мира, процветания и демократии далеко в 21 век", - говорится в заявлении.

Заявив о том, что "первый шаг к возрожденному НАТО может быть сделан на саммите (НАТО) в Бухаресте", Дж.МАККЕЙН сообщил, что считает важным для Североатлантического альянса выступить с рядом инициатив, в том числе по Грузии и Украине, по Косово и Сербии, по Афганистану, по расширению НАТО, а также по новому "глобальному партнерству".

"Грузия и Украина выразили стремление присоединиться к Плану по членству в НАТО, и мы должны предложить им это сделать на саммите", - считает кандидат в президенты США.

По словам Дж.МАККЕЙНА, "у Грузии и Украины трудные соседи, у них есть внутренние проблемы, это молодые демократии, и их путь вперед будет трудным, но они должны знать, что мы будем поддерживать каждый их шаг на этом пути, и мы можем это им показать в Бухаресте, поддержав их устремления".

Справка. Джон Сидни Маккейн III (John Sidney McCain III) родился в 1936 г. на американской военно-морской базе в зоне Панамского канала. В 1958-м окончил Военно-морскую академию, поступил на службу в военно-морскую авиацию. В 1967-м, в ходе Вьетнамской войны, самолет Маккейна был сбит над Ханоем, и он провел пять с половиной лет в плену.

Маккейн известен как "ястреб": критиковал Клинтона за нерешительные действия в Косово, при Буше выступал за войну в Ираке до победы и увеличение военного контингента США в этой стране. Маккейн – против абортов, за право на владение оружием, он сторонник смертной казни и развития противоракетной обороны. При этом в Республиканской партии у Маккейна спорная репутация: он не раз шел вразрез с «генеральной линией», известен как сторонник реформы избирательной системы, ведет кампанию за запрещение пыток. Маккейн – один из немногих сенаторов-республиканцев, выступивших против конституционного запрета на однополые браки и за федеральное финансирование исследований стволовых клеток.

Неоднократно выступал с критикой президента России, а также в поддержку Украины и Грузии.

Джон Маккейн женат вторым браком. У него семь детей: четыре сына и три дочери. При этом двое из сыновей – усыновленные им дети первой жены, а одна из дочерей - приемная, чернокожая сирота из Бангладеш. У сенатора четыре внука.