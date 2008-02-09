Иран изобрел улучшенную центрифугу для обогащения урана

Иран изобрел улучшенную центрифугу, которая позволяет ускорить процесс по производству материалов ядерного расщепления, заявляют дипломаты и эксперты. Она уже проходит испытание на заводе по обогащению урана в Иране. Создание Тегераном улучшенной центрифуги отражает высокую степень развития Ирана в ядерной сфере, отмечает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Ранее Тегеран заявлял о готовности к запуску 3 тыс. центрифуг, которых, по словам специалистов, достаточно, чтобы обогатить уран для создания ядерной бомбы. Однако подтверждения этой информации не было. Лидеры исламской республики неоднократно заявляли о том, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы, которая ставит своей целью запуск более 50 тыс. центрифуг. Тегеран настаивает на том, что его ядерная программа нацелена исключительно на мирные цели. Однако Запад утверждает, что Иран преследует цель создания ядерной бомбы.